61 وفاة و1422 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 28 ماي 2021، تسجيل 61 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المُبلّغ عنها إلى 12574 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1422 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 6406 تحليلا مخبريا، ليبلغ عدد المصابين إلى 343374 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 22.20 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ1973 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 411 شخصا بأقسام العناية المركزة و124 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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