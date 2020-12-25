61 وفاة و1826 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 24 ديسمبر 2020، تسجيل 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد وفيات كورونا في تونس إلى 4385 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1826 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليُصبح العدد الجملي للإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء 128578 شخصا.

ويُقيم حاليا 1441 شخصا بالمستشفيات العمومية والخاصة، 311 منهم في أقسام العناية المركزة، و103 تحت التنفس الاصطناعي.

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