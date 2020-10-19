61 وفاة و2185 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم خلال يوميْ 17 و18 أكتوبر 2020، تسجيل 2185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 42727 شخصا.

كما تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في تونس إلى 687 حالة.

كما بلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات إلى حدود يوم 18 أكتوبر 978 شخصا، 173 بأقسام العناية المركزة، و103 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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