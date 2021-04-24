61 وفاة و2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 23 أفريل 2021، تسجيل 61 حالة وفاة و2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 8155 تحليلا مخبريا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في تونس 10231 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 298578.

ويبلغ عدد المرضى بالمستشفيات والمصحات الخاصة إلى حدود يوم أمس الجمعة 2688 شخصا، 493 بأقسام العناية المركزة و138 تحت التنفس الاصطناعي.

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