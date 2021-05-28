62 وفاة و1702 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 27 ماي 2021، تسجيل 62 حالة وفاة و1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 6049 تحليلا مخبريا.

وارتفع العدد الجملي للوفيات المُبلّغ عنها إلى 12513 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 341952 شخصا.

كما ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 28.14 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ1945 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 408 شخصا بأقسام العناية المركزة، و123 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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