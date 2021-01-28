62 وفاة و2028 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 27 جانفي 2021، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي لحالات الوفاة إلى 6508 وفاة.

كما تم تسجيل 2028 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الجملي إلى 204351 إصابة.

وبلغ عدد المتعافين 152 ألفا و436 شخصا بعد تعافي 1222 مصابا، وذلك من بين 204 ألاف و351 شخصا أصيبوا بالفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ2210 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 430 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 150 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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