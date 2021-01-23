62 وفاة و2041 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 22 جانفي 2021، تسجيل حالة 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع عدد الوفيات نتيجة العدوى بالفيروس إلى 6154 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 2041 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الوباء إلى 195 ألفا و314 إصابة.

ويقيم حاليا 2127 مريضا بكورنا في المستشفيات والمصحات الخاصة، بينهم 418 مريضا بأقسام العناية المركزة و146 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة