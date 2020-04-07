623 إصابة و23 وفاة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 06 أفريل 2020، تم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة من مجموع 549 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 273 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 154 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 50 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة : 54 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 18 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 623 حالة مؤكدة من بين 8274 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 23 شخصا (04 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).

ودعت وزارة الصحة، بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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