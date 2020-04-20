6230 غرفة نزل تحت تصرف وزارة الصحة

أعلنت الجامعة التونسية للنزل في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن الوحدات الفندقية بمختلف الجهات وضعت 6230 غرفة تحت تصرف وزارة الصحة لإيواء الإطارات الطبية المكلفة بمقاومة فيروس كوفيد 19 والتونسيين الذين تم إجلاؤهم لقضاء فترة الحجر الصحي الإجباري.

وأكدت الجامعة أنّه سيتم قريبا توفير عدد آخر من غرف النزل لفائدة وزارة الصحّة قصد تعزيز الطاقة الوطنية لاستيعاب الأشخاص المعنيّين بالحجر الصحي الإجباري.

وتأتي مبادرة الوحدات الفندقيّة في فترة حرجة ومؤشرات سلبيّة لانطلاق الموسم السياحي، جرّاء انتشار الوباء في تونس والعالم، مما أدّى إلى توقف النشاط السياحي وإقرار العديد من البلدان الحجر الصحي الشامل وإغلاق الحدود.

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