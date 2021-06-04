63 وفاة و1816 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 4 جوان 2021، تسجيل 63 حالة وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كوورنا من جملة 6854 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات المُبلّغ عنها إلى 12902 وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 352303 شخصا.

كما تم تسجيل 1348 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 309126 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 26.50 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 2173 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 405 بأقسام العناية المركزة و118 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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