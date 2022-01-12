6323 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 11 جانفي 2022، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6323 إصابة جديدة من مجموع 24271 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 26.05 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ462 مصابا بالوباء في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 112 منهم بأقسام الإنعاش و17 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

جدير بالذكر بأن العدد الجملي للتحاليل الإيجابية بلغ 756155 شخصا، 701142 منهم تعافوا من الفيروس.

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