64 حالة وفاة و1664 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ الاثنين 12 أفريل 2021، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9396 حالة.

كما سجلت الوزارة 1664 إصابة جديدة إثر إجراء 5950 تحليلا مخبريا، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 274.604 .

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 228 ألفا و267 أشخاص، بعد تعافي 2197 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ2195 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 436 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 135 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

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