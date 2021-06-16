65 وفاة و2091 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 15 جوان 2021، تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المُبلّغ عنها إلى 13721 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 2091 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 6911 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 374312 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 30.26 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 2544 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 459 بأقسام العناية المركزة و122 تحت التنفس الاصطناعي.

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