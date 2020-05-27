أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه وبتاريخ 27 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا تم إحصاء عدد 66 حالة تسمم جراء إستهلاك مادة « القوارص » تتوزع كالآتي:
- 07 حالات وفاة
- 33 حالة تم تحويلها للمستشفيات الجامعية و الجهوية تتوزع كما يلي:
(03 حالات بالمستشفى الجهوي بالقصرين)
(01 حالة بمستشفى الجامعي نابل)
(10 حالات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد وسهلول بسوسة)
(01 حالة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد )
(03 حالات بالمستشفى الجامعي بالمنستير)
(01 بمستشفى الحروق البليغة ببنعروس)
(11 حالات بمركز الإسعاف الطبي الإستعجالي بتونس)
(03 حالة بالمستشفى الجامعي بالمهدية)
- 26 حالة ماتزال مقيمة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان
كلمات البحث :إستهلاك;القوارص;تسمم
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