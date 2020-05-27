66 حالة تسمم جراء إستهلاك مادة القوارص

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه وبتاريخ 27 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا تم إحصاء عدد 66 حالة تسمم جراء إستهلاك مادة « القوارص » تتوزع كالآتي:

- 07 حالات وفاة

- 33 حالة تم تحويلها للمستشفيات الجامعية و الجهوية تتوزع كما يلي:

(03 حالات بالمستشفى الجهوي بالقصرين)

(01 حالة بمستشفى الجامعي نابل)

(10 حالات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد وسهلول بسوسة)

(01 حالة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد )

(03 حالات بالمستشفى الجامعي بالمنستير)

(01 بمستشفى الحروق البليغة ببنعروس)

(11 حالات بمركز الإسعاف الطبي الإستعجالي بتونس)

(03 حالة بالمستشفى الجامعي بالمهدية)

- 26 حالة ماتزال مقيمة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان

كلمات البحث :إستهلاك;القوارص;تسمم