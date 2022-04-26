661 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة أنه تم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أفريل 2022، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 9579 تحليلا مخبريا.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية خلال أسبوع كامل 6.90 بالمائة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في الجمهورية بكورونا إلى 28.550 حالة وفاة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة في الفترة المذكورة.

من جهة أخرى، استقبلت المؤسسات الصحية 33 مصابا بالفيروس التاجي على مدى الأسبوع الماضي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة