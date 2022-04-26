661 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات خلال أسبوع

اخر تحديث : 26/04/2022
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا تونس

أعلنت وزارة الصحة أنه تم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أفريل 2022، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 9579 تحليلا مخبريا.
وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية خلال أسبوع كامل 6.90 بالمائة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في الجمهورية بكورونا إلى 28.550 حالة وفاة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة في الفترة المذكورة.
من جهة أخرى، استقبلت المؤسسات الصحية 33 مصابا بالفيروس التاجي على مدى الأسبوع الماضي.


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