67 إصابة جديدة بكورونا 63 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 12 أوت 2020، تمّ إجراء 1289 تحليلا مخبريا من بينها 67 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 108823.

وقد تم تسجيل 86 تحليلا إيجابيا من بينهم 67 حالة إصابة جديدة: 63 حالة إصابة محلية و04 حالات إصابة وافدة و19 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1847 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1302 حالة شفاء و53 حالة وفاة (وفاة جديدة لحالة إصابة مسجلة سابقا) و492 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 15 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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