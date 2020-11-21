68 وفاة و1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 20 نوفمبر 2020 تسجيل 68 وفاة و1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بكورونا إلى 87 ألفا و471، فيما بلغ عدد الوفيات 2752 شخصا.

وبينت وزارة الصحة بأنه يتم حاليا التكفل بـ 1526 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 294 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 132 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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