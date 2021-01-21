68 وفاة و2511 إصابة جديدة بكورونا في تونس



أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 20 جانفي 2021، عن تسجيل 2511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة.

وقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 190.844، فيما بلغ عدد الوفيات 5989 حالة منذ بداية الجائحة.

ويُقيم حاليا 2049 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 410 بأقسام العناية المركزة، و141 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وأكدت الوزارة أن 1917 حالة تماثلت إلى الشفاء التام، ليبلغ عدد المتعافين تماما 137460 متعافيا.

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