69 وفاة و1226 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 6 ماي 2021، تسجيل 69 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بما يرفع إجمالي الوفيات نتيجة العدوى بكوفيد-19 إلى 11277 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1226 إصابة جديدة ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الفيروس في تونس إلى 318 ألفا و236 إصابة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس الى حدود يوم أمس 274 ألفا و270 أشخاص بعد تعافي 1765 مريضا.

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