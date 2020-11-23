69 وفاة و1240 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد، أنه تم بتاريخ 21 نوفمبر 2020 تسجيل 69 حالة وفاة جديدة و1240 إصابة بفيروس كورونا.

وقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2821 حالة وفاة، فيما ارتفعت عدد الإصابات المسجلة إلى 88 ألفا و711 إصابة.

وبينت وزارة الصحة أنه يتم حاليا التكفل بـ 1486 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات، فيما يقيم حاليا 298 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، ويخضع 131 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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