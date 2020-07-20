7 إصابات جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 19 جويلية 2020، تمّ إجراء 422 تحليلا مخبريا من بينها 24 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 84245.

وقد تم تسجيل 19 تحليلا إيجابيا من بينهم 07 حالات إصابة جديدة وافدة و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1381 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1099 حالة شفاء و50 حالة وفاة و232 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 03 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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