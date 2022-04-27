7 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ طاقم السفينة الغارقة بخليج قابس

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي في تصريحات صحفية، أن قاضي التحقيق أصدر في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة التجارية التي غرقت في خليج قابس.

ويأتي ذلك بعد فتح تحقيق ضد طاقم السفينة المذكورة، « من أجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم وإغراق سفينة عمدا والإضرار بملك الغير ».

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت الجمعة خلو السفينة الغارقة في خليج قابس من أي وقود، مشيرة إلى أن خزاناتها فارغة وأنّها لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا.

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