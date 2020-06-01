7 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 31 ماي 2020، تمّ إجراء 622 تحليلا مخبريا من بينها 05 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 52503.

وقد تم تسجيل 08 تحاليل إيجابية، 01 منها لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و07 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1084 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 964 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و72 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.



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