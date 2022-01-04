7 وفيات و2275 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 3 جانفي 2022، تسجيل 7 وفيات و2275 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 23361 تحليلا مخبريا نسبة تحاليل إيجابية بلغت 9.74 بالمائة.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات إلى 25606 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ321 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 49 منهم حالة جديدة تم تسجيلها يوم 3 جانفي الجاري، 84 منهم بأقسام العناية المركزة والإنعاش و12 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

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