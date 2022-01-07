7 وفيات و2469 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 حالات وفاة بتاريخ 06 جانفي 2022 الجاري ليرتفع العدد الجملي للوفيات لـ25643 حالة منذ بداية الجائحة.

كما تم تسجيل 2469 إصابة جديدة بكورونا في التاريخ ذاته، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 738442 إصابة ، في حين تم تسجيل 339 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 698183 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية بتاريخ 06 جانفي 2022 16.81 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 395 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 110 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و17 تحت التنفس الاصطناعي.

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