7 وفيات و2817 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 7 جانفي 2022، تسجيل 7 وفيات جراء فيروس كورونا، و2817 تحليلا إيجابيا من مجموع 16971 تحليلا مخبريا أجريت أمس، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 16.60 بالمائة.

وأوضحت الوزارة بأن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و655 حالة.

وأضافت الوزارة بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ يوم 7 جانفي 274 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 698 ألفا و457 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ387 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 106 شخصا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و16 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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