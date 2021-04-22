70 وفاة و2305 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تمّ بتاريخ 21 أفريل 2021، تسجيل 70 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس « كورونا » المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و63 حالة.

كما سجلت الوزارة 2305 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7708 تحاليل مخبرية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 244 ألفا و 517 شخصا، بعد تعافي 2279 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2630 مصابا بفيروس « كورونا » المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إضافة إلى إقامة 498 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة ، وخضوع 143 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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