70 وفاة و740 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 15 ماي 2021، تسجيل 70 حالة وفاة و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 3816 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي 326572 شخصا من مجموع 1387361 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات 11849 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2220 شخصا، 1869 شخصا في القطاع العام، و351 في القطاع الخاص.

وبلغ العدد الجملي للمتعافين 287644 شخصا بعد تسجيل 704 حالة شفاء جديدة.

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