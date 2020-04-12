707 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه بتاريخ 10 أفريل 2020، تم إجراء 562 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 172 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 205 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 59 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 89 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 43 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 36 تحليلا إيجابيا، 14 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و22 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 707 حالة مؤكدة من بين 11238 تحليلا جمليا، تتوزع على 23 ولاية.

كما بلغ عدد الوفيات 31 شخصا، موزعة على ولايات، تونس (4)، أريانة (4)، بن عروس (2)، منوبة (4)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (4)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1) ، مدنين (2)، تطاوين (1).

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

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