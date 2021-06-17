71 وفاة و2379 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، وفاة 71 حالة وفاة وإصابة 2379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 7450 تحليلا مخبريا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 31.93 بالمائة.

وقد ارتفع عدد الوفيات المبلغ عنها 13792 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية المكتشفة 376691 شخصا.

وتم يوم أمس، إيواء 130 مريضا بكورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، ليرتفع عدد المقيمين في المستشفيات المصابين بالفيروس التاجي 2613 شخصا، 469 بأقسام العناية المركزة و124 تحت التنفس الاصطناعي.

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