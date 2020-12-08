72 وفاة و1116 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمّ بتاريخ 7 ديسمبر 2020، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد وفيات كورونا إلى 3668 شخصا.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تمّ تسجيل 1116 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إثر إجراء 4459 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين إلى هذا التاريخ 80082 شخصا (2284 حالة جديدة)، من بين 105.445 حالة حاملة للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1385 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، ويقيم 277 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 102 من المصابين إلى التنفس الاصطناعي.

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