72 وفاة و2265 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4934 حالة.

وأضافت الوزارة بأنه تم تسجيل 2265 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147 ألفًا و61 حالة.

كما تم تسجيل 110 آلاف و324 حالة شفاء من جملة 147 ألفًا و61 إصابة بالفيروس التاجي.

ويتمّ حاليا التكفّل بـ 1616 مريضا في المستشفيات والمصحات الخاصة، 350 شخصا بأقسام العناية المركزة و112 مريضا تحت جهاز التنفس الإصطناعي .

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة