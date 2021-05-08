73 حالة وفاة و1276 اصابة جديدة بكورونا

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39 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 11 أفريل 2021، تسجيل 39 حالة ...

78 حالة وفاة و2199 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 16 أفريل 2021، تسجيل 78 حالة و ...

43 حالة وفاة و667 اصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 7 فيفري 2021، تسجيل 43 حالة وفاة و667 ...