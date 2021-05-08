أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 7 ماي 2021، تسجيل 73 حالة وفاة و1276 اصابة جديدة بكورونا إثر اجراء 6016 تحليلا مخبريا.
وبلغ اجمالي حالات الوفاة المبلغ عنها 11350 حالة وفاة مقابل 319512 اصابة جملية مكتشفة فيما تم تسجيل نحو 276198 حالة تعافي.
ويقيم حاليا 2558 مريضا بكورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة بينهم 495 حالة بأقسام العناية المركزة و149 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.
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