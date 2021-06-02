73 وفاة و1925 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 02/06/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 1 جوان 2021، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 12793 شخصا.
كما تم تسجيل 1925 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 6775 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 348911 شخصا.
وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 28.41 بالمائة.
كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1299 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 306354 شخصا.


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