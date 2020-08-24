75 إصابة جديدة بكورونا منها 66 محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 23 أوت 2020، تم تسجيل 75 حالة إصابة جديدة: 66 حالة محلية و9 حالات وافدة، و21 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ تاريخ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 1692 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 493 حالة وافدة و1198 حالة محلية (70،8%) و21 حالة وفاة (%1،2).

ويقع التكفل حاليا بـــ 41 (2,9%) مريضا في المستشفيات من بينهم 11 (0,8%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1363 (80%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 160 (11،7 %).

هذا، وقد تمّ إجراء 1461 تحليلا مخبريا من بينها 47 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 126596.



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