75 وفاة و 2603 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 20 أفريل 2021، تسجيل 75 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس « كورونا » المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9993 حالة.

كما سجلت الوزارة 2603 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 8507 تحليلا مخبريا، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 242 ألفا و 238 شخصا، بعد تعافي 3134 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، بـ 2568 مصابا بفيروس « كورونا » المستجد، إضافة إلى إقامة 493 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 138 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين

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