75 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 8 فيفري 2021، تسجيل 75 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7332 وفاة.

كما تم في التاريخ نفسه، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 3646 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 176 ألفا و859 شخصا بعد تعافي 1519 مصابا، وذلك من بين 218 آلاف و564 شخصا أصيبوا بالفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ1749 مصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 373 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 147 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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