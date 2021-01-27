76 وفاة و1661 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الجملي للإصابات إلى 202323 إصابة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 76 وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 6446 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين 151 ألفا و214 شخصا بعد تعافي 2219 مصابا، وذلك من بين 202 ألف و323 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ2210 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 432 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 150 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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