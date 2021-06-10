76 وفاة و2373 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 9 جوان 2021، تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المُبلّغ عنها إلى 13305 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 2373 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 7057 تحليلا مخبريا، ليصل العدد الجملي للحالات المكتشفة 362658 شخصا.

وقد ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 33.63 بالمائة.

كما تم تسجيل في التاريخ ذاته، 1754 حالة شفاء ليبلغ عدد المتعافين 317758 شخصا.

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