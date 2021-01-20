77 وفاة و3890 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021، أنه تم بتاريخ 19 جانفي الجاري، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 77 حالة وفاة جراء فيروس كورونا ـ19 ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 5921 وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس إثر تسجيل 3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 14574 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 135 ألفا و543 شخصا بعد تعافي 2560 مصابا، وذلك من بين 188 ألفا و373 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 2038 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، 386 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 133 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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