78 إصابة جديدة بكورونا من بينها 71 محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 16 أوت 2020، تمّ إجراء 947 تحليلا مخبريا من بينها 04 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 113972.

وقد تم تسجيل 78 حالة إصابة جديدة: 71 حالة إصابة محلية و7 حالات إصابة وافدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2185 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1362 حالة شفاء و56 حالة وفاة و767 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 23 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى و08 حالات تقيم في وحدة العناية المركزة.

وقد تم، منذ 27 جوان 2020، تسجيل 983 حالة إصابةمؤكدة بفيروس كورونا الجديد منها 424 حالة وافدة و559 حالة محلية و6 حالات وفاة.



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