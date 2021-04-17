أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 16 أفريل 2021، تسجيل 78 حالة وفاة و2199 إصابة جديدة بكورونا اثر اجراء 7820 تحليلا مخبريا.
وبلغ اجمالي الوفيات لمصابين بكورونا منذ بداية الجائحة 9717 حالة وفاة مقابل اجمالي 283976 اصابة بكورونا فيما بلغ العدد الجملي للمتعافين 234012 متعافيا.
ويقيم حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة 2333 مريضا بكورونا بينهم 462 مريضا بأقسام العناية المركزة و140 مريضا تحت التنفس الصناعي.
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