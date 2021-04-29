78 وفاة و1902 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 28 أفريل 2021، تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1902 إصابة من جملة 6400 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للمصابين إلى 307215 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 10641 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ2788 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 519 شخصا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 159 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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