7851 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي خلال الفترة المتراوحة من 16 فيفري الجاري إلى 22 من الشهر نفسه، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ العودة المدرسية الحالية إلى غاية 22 فيفري الجاري إلى 7851 حالة اصابة مؤكدة.

وتوزعت الاصابات الجديدة بين 86 حالة في صفوف التلاميذ و82 حالة في صفوف الاطار التربوي ليرتفع بذلك إجمالي الحالات على التوالي الى 3264 لدى التلاميذ و3667 لدى الاطار التربوي.

وارتفع اجمالي الاصابات في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبقيين الى 686 اصابة .

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