796 حالة معدّل الاصابات بالجمهورية التونسيّة على كل 100 ألف ساكن

نشرت وزارة الصحة اليوم الخميس، تحيينا للوضع الوبائي بالجمهورية التونسيّة حسب نسب الاصابات لكل 100 ألف ساكن في الفترة الممتدّة بين 28 جوان – 11 جويلية 2021.

وقد بلغ معدّل الاصابات بالجمهورية التونسيّة 796 حالة على كل 100 الف ساكن.

يُشار إلى أن نسبة الانذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن.

وفيما يلي تحيين لتوزيع نسب الحالات حسب الولايات لكل 100000 ساكن من 28 جوان إلى 11 جويلية 2021:



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