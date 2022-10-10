8 أشهر سجنا لراشد الخياري

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، بسجن النائب السابق بالبرلمان راشد الخياري 8 أشهر على خلفية الشكاية التى رفعها ضدّه محام بسبب تدوينات انتقد فيها الخياري رئيس الجمهورية قيس سعيد.

جدير بالذكر بأن القضية تعود إلى شكاية رفعها احد المحامين خلال شهر أفريل 2021، قبل اعتماد رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 لتجميد مجلس النواب يشتكي فيها الخياري بسبب تدوينات انتقد فيها الرئيس.

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