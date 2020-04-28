8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 27 أفريل 2020، تم إجراء 396 تحليلا مخبريا، 65 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تم تسجيل 16 تحليلا إيجابيا، 8 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و8 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 975 حالة مؤكدة من بين 21477 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

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