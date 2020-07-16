8 إصابات جديدة وافدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 15 جويلية 2020، تمّ إجراء 909 تحليلا مخبريا من بينها 09 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 81281.

وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا من بينهم 08 حالات إصابة جديدة وافدة و03 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1327 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1093 حالة شفاء و50 حالة وفاة و184 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا