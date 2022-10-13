8 جامعات تونسية ضمن الترتيب العالمي لمؤسّسة «Times Higher Education»

تمكّنت 8 جامعات تونسية عمومية من تبوّء مراتب متقدّمة ضمن الترتيب العالمي الجديد لمؤسّسة » 2023 Times Higher Education » العالمية الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2022 والمختصة في تصنيف الجامعات، وهي جامعة منوبة، جامعة تونس المنار، جامعة صفاقس، جامعة المنستير، جامعة سوسة، جامعة قابس، جامعة قرطاج وجامعة تونس.

وتوجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة إلى الجامعات التونسية للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتصنيفها ضمن أفضل المراتب عالميا.

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