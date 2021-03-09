8 سنوات سجنا لسامي الفهري مع النفاذ العاجل

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي فجر اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، حكما بالسجن مدة 8 سنوات في حق سامي الفهري صاحب قناة « الحوار التونسي » وغيابيا لمدة 10 سنوات في حق بلحسن الطرابلسي مع النفاذ العاجل لكليهما .

كما قررت المحكمة تخطئة الفهري والطرابلسي بالتضامن فيما بينهما بمبلغ مالي قدره 40 مليون دينار، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك أف أم.

كما قررت المحكمة عدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة الإدارية لعبد الوهاب عبد الله رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، وذلك في القضية المتعلقة بعقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية.

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